Torino, scontri al corteo antifascista contro il comizio di Casapound

Tafferugli a Torino durante il corteo antifascista contro CasaPound. I manifestanti sono arrivati a ridosso del cordone con cui le forze dell'ordine hanno sbarrato corso Vittorio Emanuele per tentare di raggiungere l'albergo in cui è previsto un comizio elettorale di Simone Di Stefano.

BREAKING - LIVE from Turin, Italy - Clashes erupt as Antifa rallies in Turin, Italy against CasaPound - @Ruptly - @… https://t.co/msI0RMIBBF