Tarquinia, riescono a entrare nella tomba monumentale etrusca: denunciati due tombaroli

di Marco Feliziani

Due uomini del luogo di 59 e 61 anni sono stato sorpresi la notte scorsa dai carabinieri di Tarquinia con tutto il kit per saccheggiare le tombe di epoca etrusca. I militari del luogotenente Stefano Girelli li hanno fermati nella zona archeologica Scataglini, mentre erano intenti ad accedere ad una tomba monumentale.



I due tombaroli erano muniti di vari attrezzi per lo scavo e di una scala telescopica, che sarebbe probabilmente stata poi utile a scendere nella sepoltura. Il sito archeologico è stato danneggiato e i carabinieri hanno messo al corrente la soprintendenza per mettere in sicurezza l’area. I due uomini sono stati condotti in caserma, sottoposti ad accertamenti fotodattiloscopici presso la Compagnia di Tuscania, e denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

Martedì 6 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA