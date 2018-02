Tivoli, l'ultimo gioco choc ragazzino si impicca per provare il blackout

di Raffaella Troili e Fulvio Ventura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Si è impiccato con il cavo della play station, ma non voleva morire, piuttosto provare quell'euforia che si sente nel riprendersi da un arresto cardiaco. Per poco non è finito in tragedia l'ennesimo stupido gioco di moda tra i ragazzi e diffuso in rete. A Villa Adriana, quartiere sotto Tivoli, giovedì sera un quattordicenne è stato trovato dai genitori, allarmati dal lungo silenzio, privo di sensi in bagno, il cavo della playstation al collo. Dalle prime ricostruzioni il ragazzino ha cercato di emulare il...