Friuli Venezia Giulia contro Veneto, è battaglia sul record del tiramisù lungo 266 metri

E' la battaglia del tiramisù. Il Friuli Venezia Giulia aveva annunciato il record raggiunto domenica: con una lunghezza di 266,90 metri il dolce preparato a Villesse (Gorizia) si è aggiudicato il titolo di

iramisù più lungo del mondo

ed è entrato ufficialmente nel Guinness dei primati. Un'impresa titanica che una squadra di pasticcieri e volontari ha messo a segno proprio nella patria del dolce italiano «più conosciuto al mondo». Oltre 30 pasticcieri al lavoro da stamani alle 8, oltre 420 teglie di tiramisù assemblate assieme e appoggiate una dopo l'altra su una lunga tavolata nel corridoio del centro commerciale Tiare. Tutto attorno il tifo di centinaia di sostenitori. Obiettivo dell'Official Attempt - con certificazione ufficiale dei giudici del Guinness World Record - era battere la lunghezza di 200 metri ed entrare così nella storia: un traguardo ampiamente raggiunto. Per realizzare il dolce - ha spiegato Mirko Ricci, organizzatore di record e promotore dell'iniziativa - «sono stati utilizzati 400 chili di mascarpone, 400 chili panna, 48 mila savoiardi, 420 litri di caffè, 200 chili di zucchero, 3 mila uova, 47 litri di marsala». Il dolce è composto da «4 strati perché il regolamento impone che l'altezza minima sia di 8 cm e la larghezza di 15. Per perfezionare le misure i pasticcieri hanno tagliato a mano 10.100 savoiardi». E dopo la classica spolverata di cacao, metro alla mano, il giudice del Guinness World Record di Londra, Stefano Veltri, ha portato Villesse nell'Olimpo dei record. «Vittoria in casa» dunque per il tiramisù, che la scorsa estate era entrato a far parte della lista dei Prodotti agroalimentari tradizionali del Fvg, «bruciando» di fatto il Veneto, che ne rivendicava la paternità.

“TMa il Veneto ora non ci sta a vedersi scippare il record del tiramisù più lungo del mondo e oggi accusa il Friuli Venezia Giulia di aver «barato», aggiungendo panna alla crema, anziché utilizzare solo mascarpone. A parlare per la Confraternita del Tiramisù è il segretario, Annibale Toffolo: «Ci risulta che ieri a Villesse (Gorizia) sia stato assemblato un tiramisù lungo 266,90 metri, che costituirebbe un record mondiale. La Confraternita rileva che il dolce in questione è stato confezionato con ben 400 chilogrammi di panna (in quantità eguale al mascarpone utilizzato) e non può considerarsi tiramisù, dolce che non prevede la panna tra i propri componenti».