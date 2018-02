Terremoto di 3.8 tra Udine e Pordenone, scossa avvertita anche in Veneto

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 9.16 nei pressi di Forni di Sotto (Udine). La scossa è stata avvertita anche a Sappada, nel pordenonese, in tutta la zona del Parco delle Dolomiti friulane e in alcuni centri del Veneto. Al momento non si segnalano chiamate ai Vigili del Fuoco di Pordenone.

Domenica 25 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA