Terremoto, scossa in Romagna: la terra trema tra Forlì e Imola

Una scossa di terremoto è stata avvertita nella serata di lunedì in provincia di Forlì-Cesena alle 22.51. La popolazione ha avvertito la scossa nei due capoluoghi, ma anche in altre città, fino a Imola, in provincia di Bologna. Segnalazioni arrivano da tutta la Romagna. Al momento non si hanno notizie di danni.



L'epicentro era a Santa Sofia, nelle colline forlivesi. La magnitudo del 3.9.

Lunedì 5 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:28



