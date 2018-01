Taranto, uomo trovato morto in casa con la gola tagliata

Il cadavere di un uomo di 45 anni, Mimmo Dragone, con ferite da arma da taglio alla gola, è stato trovato in una villetta in localita "Pino di Lenne", nel territorio del comune di Palagiano (Taranto), a pochi chilometri da Taranto sulla strada statale 106. A dare l'allarme è stato il padre della vittima, che viveva da sola nell'abitazione di campagna.



I carabinieri del Reparto Operativo, diretti dal tenente colonnello Giovanni Tamborrino, indagano per omicidio. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche il sostituto procuratore Remo Epifani e il medico legale Marcello Chironi.



Dragone a veva solo un piccolo precedente penale risalente a molti anni fa. È stato suo padre, non avendo sue notizie da un paio di giorni, a recarsi nella villetta e a fare la macabra scoperta. Dragone era separato. Sul posto i rilievi della Scientifica e un primo esame esterno del cadavere da parte del medico legale Marcello Chironi. L'omicidio potrebbe risalire alla giornata di ieri. I carabinieri stanno ascoltando familiari e conoscenti della vittima per cercare di indirizzare le indagini. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa

