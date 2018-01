Manager scomparso la sera di Natale: ritrovata la sua auto a Milano

Dal 25 dicembre non si hanno notizie di Enrico Maccari, manager di Giusbiasco, una frazione di Bellinzona, in Svizzera, la cui auto è stata trovata il 29 dicembre all'angolo tra viale Monza e via Pozzi a Milano. Il caso è seguito sia dagli agenti della Questura di Varese e della Polizia cantonale del Ticino ai quali i famigliari hanno sporto denuncia di scomparsa. Secondo quanto ricostruito da alcuni giornali milanesi, nell'abitacolo della vettura sono stati trovati alcune scatole di medicinali, il computer e altri oggetti personali.



L'uomo di 55 anni, che ha quattro figli ed è direttore di uno stabilimento chimico-farmaceutico non aveva interessi a Milano, a detta dei figli che non riescono a spiegarsi perché la vettura sia stata lasciata nel capoluogo lombardo. Né riescono a trovare ragioni perché abbia voluto allontanarsi. Il 30 dicembre avrebbe dovuto incontrare la donna francese con cui aveva cominciato una relazione, dopo la fine del suo matrimonio. I due cellulari sono irraggiungibili da quasi due settimane.

