Venezia, va a trovare la nonna e si lancia dal quinto piano: morta 18enne

Si è lanciata dal quinto piano di un condominio di via Einaudi, a Mestre. Per lei, una ragazza di 18 anni, non c'è stato nulla da fare. Era andata a trovare la nonna, rimasta vedova una decina di giorni fa. Nessuna lettera d'addio, nessun messaggio, mai qualche segnale che potesse far pensare a un così tragico epilogo.



Questa sera, intorno alle 19, si è sporta dal terrazzino e si è lasciata andare. Un gesto che ha colto tutti di sorpresa. Suem e polizia sul posto, ma solo per le formalità di rito: al loro arrivo la ragazza era già morta.

Sabato 20 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21-01-2018 17:49



