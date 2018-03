Piemonte, snowboarder precipita e muore sulle Alpi

Uno snowboarder è morto oggi in un incidente avvenuto sulle Alpi Lepontine piemontesi, nel Vco. L'uomo è precipitato da un salto di roccia durante una discesa in fuoripista in località San Domenico di Varzo. Il corpo è stato recuperato da una eliambulanza del servizio 118 di base a Borgosesia.

Domenica 4 Marzo 2018



