Siracusa, 24enne colombiano si spoglia in strada e si abbandona a insulti e minacce: denunciato

Ancora uno “show”: non poteva che finire con una denuncia l’ennesima “esibizione” sopra le righe a Siracusa del 24enne pregiudicato Giraldo Quiceno Jhoneyder, un disoccupato colombiano che già più volte aveva fatto parlare di sé.



In via dei Lidi il giovane ha fermato un automobilista – a quanto pare “pescandone” uno a caso, che neanche conosceva – e ha iniziato a dirgliene di tutti i colori, apparentemente senza motivo. Subito dopo ha cominciato a togliersi tutti gli indumenti, uno dopo l’altro: ma l’automobilista aggredito verbalmente aveva già dato l’allarme, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Raggiunto da un’ambulanza del “118”, il colombiano ha iniziato a dare ulteriormente in escandescenze, stavolta non solo in modo colorito ma anche violento: un atteggiamento che ha mantenuto, con un vero “crescendo”, nel corso delle ore successive.



Anche a bordo dell’ambulanza, Jhoneyder ha continuato a insultare chiunque gli fosse a tiro, ma il “meglio” di sé l’ha dato al pronto soccorso dell’ospedale “Umberto I”, dove a parte lanciare ulteriori invettive ha spaccato anche diversi oggetti e minacciato i medici, al punto che s’è reso indispensabile un tempestivo intervento della Polizia per evitare che la situazione potesse volgere al peggio.

Il giovane, però, ha tenuto identico atteggiamento pure con gli agenti delle Volanti, ai quali non è rimasto che denunciarlo a piede libero per numerosi reati: violenza, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento dei beni dello Stato e atti osceni in luogo pubblico.



Del resto, già dieci giorni fa (in quel caso nella frazione di Cassibile, periferia Sud della città) il sudamericano aveva vissuto un’esperienza del tutto analoga. Nell’occasione, oltre al “rituale” denudamento e agli insulti, le sue intemperanze avevano costretto i Carabinieri ad arrestarlo, per poi assegnarlo agli arresti domiciliari come disposto dai giudici siracusani: l’arrestato aveva tempestato i militari di calci e pugni, per giunta minacciandoli di morte. Giusto qualche ora, e il ragazzo è stato arrestato per evasione a causa dell’inosservanza degli obblighi connessi agli arresti domiciliari, ma poi restituito al regime degli arresti in casa, secondo le decisioni dei magistrati.

