Siena, il giorno di Natale entra in un monastero per rubare: arrestato

Pensava di agire indisturbato e di mettere a segno uno degli ultimi furti dell'anno. Il giorno di Natale si è introdotto in un monastero per rubare, ma è stato scoperto dagli agenti della polizia di Siena, che lo hanno arrestato in flagranza di reato. In manette, un cittadino nigeriano di 27 anni già condannato per rapina e furto. Ora è accusato di violazione di domicilio e danneggiamento. A chiamare la polizia è stata una donna che, spaventata, ha segnalato alla questura la presenza di alcune persone all'interno di un monastero vicino a casa sua.



All'arrivo dei poliziotti, il ventisettenne si è nascosto in una stanza. Era già noto alle forze dell'ordine: era stato arrestato il giorno prima, ma era subito stato scarcerato. Dalle indagini è emerso che l'uomo, nei giorni passati, si era introdotto all'interno di altri luoghi privati. L'anno scorso, a Ferrara, dopo essere stato sorpreso in un'abitazione dai proprietari, aveva minacciato con un coltello padre e figlio.

Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 22:27



© RIPRODUZIONE RISERVATA