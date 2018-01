Caserta, terrore in strada: uccide moglie e spara dal balcone, colpite almeno cinque persone

di Mary Liguori

Sparatoria in corso tra Vitulazio e Bellona, nel Casertano, dove un uomo si è barricato in casa e ha cominciato a sparare da un balcone con un fucile. Panico tra la gente, sul posto ci sono una cinquantina di carabinieri, sui tetti degli edifici circostanti diversi cecchini pronti a sparare.



L'uomo, Davide Mango, guardia giurata simpatizzante di Forza Nuova, è chiuso in casa e sostiene di avere ucciso sua moglie. Avrebbe puntato l'arma anche contro la figlia, che sarebbe però riuscita a scappare.



Almeno cinque le persone ferite in strada. Tra queste il luogotenente Crescenzo Iannarelli, comandante della stazione dei carabinieri di Vitulazio, e una donna, Iolanda Magliocca, adesso ricoverata in ospedale. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.

Luned├Č 22 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:31



