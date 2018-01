Shoah, accordo tra Csm e Miur per la sensibilizzazione

«Rinnovata l'intesa fra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) per la memoria e la didattica della Shoah nelle scuole italiane. La firma è stata apposta ieri, a Cracovia, nella sinagoga di Tempel, dalla Ministra Valeria Fedeli e dalla Presidente dell'UCEI Noemi Di Segni».



Lo comunica il Miur in una nota. «Si tratta di un'intesa che rinnoviamo con convinzione - ha spiegato Fedeli - e che quest'anno metterà a disposizione delle scuole seminari, materiali, iniziative e anche un portale dedicato alla pubblicazione di buone pratiche e supporti didattici per l'educazione su questi temi. Il MIUR invierà poi alle scuole un documento molto importante: apposite Linee guida per la didattica della Shoah, pensate per supportare le e i docenti nella trasmissione di una memoria che va esercitata attivamente, in maniera costante e responsabile, per far sì che nel presente non si ripropongano più attentati ai diritti e alla dignità della persona umana».



«Sempre ieri - prosegue la nota - è stata firmata anche la circolare congiunta fra il MIUR e il Consiglio Superiore della Magistratura ( CSM), rappresentato dal Vice Presidente Giovanni Legnini, per la "Promozione delle attività di sensibilizzazione e formazione nelle scuole sui temi di studio e ricerca della Shoah" in collaborazione con i magistrati italiani. 'La collaborazione tra diversi soggetti educativi e istituzionali è di significativa importanza per trasmettere alle giovani generazioni l'importanza della Memoria della Shoah e per dare un segnale forte riguardo alla necessità sempre attuale di contrastare ogni genere di discriminazione fondata sull'etnia e sulla religionè, spiega la circolare che è la prima di questo tipo mai siglata tra MIUR e CSM

.



MIUR e CSM annunciano poi alle scuole che nell'apertura del prossimo Anno giudiziario presso le Corti d'Appello saranno coinvolte le scuole, le studentesse e gli studenti. Le due firme sono state apposte nel corso dell'annuale Viaggio della Memoria organizzato dal MIUR con oltre cento studentesse e studenti provenienti da tutta Italia. Fra questi, le ragazze e i ragazzi di Norcia, la cui scuola è stata danneggiata dal terremoto, una piccola delegazione della scuola secondaria di I grado di Sant'Anna di Stazzema, che sorge nel luogo che fu teatro della strage, e le studentesse e gli studenti delle scuole premiate per progetti legati alla memoria della Shoah in arrivo da Novara, Bologna, Roma, Vibo Valentia e Maratea.



«Ogni anno il Miur organizza questo Viaggio per non dimenticare, un momento di incontro delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi con la storia, sui luoghi dove la storia si è verificata - ha detto la Ministra Fedeli -. Quest'anno avremo un programma di iniziative per tutto l'anno perché non è solo per un giorno che dobbiamo ricordare». «Un programma rafforzato - si legge ancora nella nota - anche in occasione di due importanti ricorrenze: i 70 anni della nostra Costituzione e gli 80 anni dall'emanazione delle leggi razziali». «L'Olocausto - ha ricordato la Ministra alle ragazze e ai ragazzi che partecipano al viaggio - non è il risultato di una follia, dell'irrazionalità di singoli individui. Quella terribile fabbrica della morte si alimentava delle volontà e delle azioni di donne e uomini comuni che supportavano l'ideologia nazista. Donne e uomini comuni come potremmo essere noi qui oggi adesso. Non siamo immuni dal male e dobbiamo saperlo».