Sentenza pilotata, arrestati per corruzione Stefano Ricucci e il giudice Nicola Russo

di Valentina Errante









LEGGI ANCHE: False fatture per oltre un milione: Ricucci condannato

LEGGI ANCHE: Crac Magiste, Ricucci assolto dall'accusa di bancarotta fraudolenta



Le indagini sono scaturite dall'operazione che, a luglio del 2016, aveva portato in carcere per reati tributari lo stesso Ricucci e l'imprenditore Mirko Coppola. I successivi accertamenti degli uomini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Roma hanno fatto emergere un accordo corruttivo tra il giudice Russo e i due imprenditori in relazione ad un contenzioso tributario tra la Questa volta l'accusa, per Stefano Ricucci, è di corruzione in atti giudiziari. E su richiesta della procura di Roma è stato di nuovo arrestato. In carcere anche il suo socio, l'imprenditore Liberato Lo Conte. Ai domiciliari è invece finito il magistrato Nicola Russo, giudice della Commissione tributaria del Lazio e consigliere di Stato, già sospeso dal servizio.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE:

Magiste real estate property spa