Senigallia, ragazzo di 14 anni si toglie la vita nella sede degli scout

di Sabrina Marinelli

Tragedia ieri sera nel casolare del Corpo nazionale dei giovani esploratori a Senigallia dove un boy scout di 14 anni si è tolto la vita. Come era solito fare, il ragazzino aveva raggiunto la sede del gruppo. Il 14enne aveva fatto attività insieme agli amici poi tutti sono andati via. Non vedendolo tornare a casa i genitori hanno provato a chiamarlo al telefono ma invano. Hanno chiesto agli amici che si sono subito attivati.



Qualcuno è tornato temendo che magari si fosse fatto male e avesse bisogno di aiuto. È stato però trovato impiccato a una corda attaccato al tetto all'interno del salone dello stabile. Inutili ormai i soccorsi del 118. Per il giovane non c’è stato nulla da fare. I genitori si sono subito arrivati.



L'equipaggio del 118 ha poi soccorso i genitori. Colti da un malore, sono stati portati al pronto soccorso di Senigallia. Nel frattempo nella sede degli scout del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani è iniziata la lunga e dolorosa processione di gente che, incredula, è arrivata per capire cosa fosse accaduto. Tensione alle stelle.



Il personale del 118 ha dovuto anche contenere e riportare alla calma due persone che, uscite dal casolare, hanno iniziato ad inveire contro chi in fondo alla strada osservava cosa fosse accaduto. Rabbia alimentata da una realtà difficile da accettare. Molti si sono chiesti perché. Cosa possa aver portato un ragazzino, cresciuto oltretutto nella grande famiglia degli scout, a decidere di togliersi la vita. Davanti alla sede del Cngei (associazione laica del movimento scout) sono rimaste a lungo un’ambulanza e due macchine dei carabinieri, chiamati dal personale del 118. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un suicidio ma accertamenti ieri sera erano ancora in corso. Sgomento in città appena si è diffusa la notizia che si è consumata nella serata di ieri.





Sabato 27 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:53



