Scoperta truffa milionaria ai danni della Ue e maxi-evasione fiscale: sequestrato un castello

La Guardia di Finanza di Genova ha scoperto una ingente e articolata truffa internazionale ai danni della Ue per 1,4 milioni di euro ed evasione fiscale per 2 milioni. Nell'ambito dell'operazione denominata “ Paper Castel ” è stato sequestrato un castello. I dettagli dell'operazione verranno illustrati in una conferenza stampa, alla presenza anche di funzionari Olaf, che si terrà alle 10.45 presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova.

Venerd├Č 16 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:34



