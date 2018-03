Scontri a Torino, indagata la maestra che minacciò i poliziotti. Chiesto anche il licenziamento

È stata indagata dalla Procura di Torino, per istigazione a delinquere, oltraggio a pubblico ufficiale e minacce Lavinia Flavia Cassaro la maestra di una scuola elementare che, lo scorso giovedì sera durante il corteo contro CasaPound, ha augurato la morte e insultato i poliziotti schierati. «Vigliacchi, dovete morire, fascisti», aveva urlato. La donna ha spiegato che non voleva augurare la morte ai singoli agenti, «ma all'apparato che difende il fascismo». Il fascicolo è affidato al pm Antonio Rinaudo.

Per la docente indagata dalla Procura si prospetta anche il licenziamento. L'Ufficio scolastico regionale del Piemonte informa di avere notificato, oggi, il provvedimento disciplinare a Lavinia Flavia Cassaro. La sanzione è stata prospettata «in considerazione della gravità della condotta tenuta dalla docente». La «grave condotta» tenuta dalla docente - «seppur non avvenuta all'interno dell'istituzione scolastica - spiega l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte - contrasta in maniera evidente con i doveri inerenti la funzione educativa e arreca grave pregiudizio alla scuola, agli alunni, alle famiglie e all'immagine stessa della pubblica amministrazione». Il direttore generale dell'Ufficio, Fabrizio Manca, «a salvaguardia della serenità della comunità educativa», ha «sospeso l'insegnante dal servizio fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio». L'Ufficio scolastico regionale vuole, infine, «cogliere l'occasione per esprimere piena solidarietà alle Forze dell'Ordine per l'insostituibile e gravoso impegno nella tutela della sicurezza dei cittadini e nella salvaguardia dei valori democratici della Repubblica».

