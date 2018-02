Texas, «Sconfiggerò il cancro con una dieta vegana», youtuber muore dopo qualche mese

Credeva di poter battere ilcon lae aveva cercato di convincere della validità delle sue teorie anche i follower, ma laè morta uccisa proprio dalla malattia. Il decesso risale allo scorso dicembre ma solo da qualche giorno la nipote ha divulgato ai seguaci della donna la notizia.La donna sosteneva che in 3 mesi, grazie a una dieta vegana, avrebbe sconfitto un cancro al quarto stadio. Mari con l'aiuto delle nipote Liz aveva creato un canale su YouTube che aveva 11.781 seguaci a cui dicevano come eliminare le metastasi col metodo che per Mari aveva funzionato nel 2016, ovvero seguendo una rigida alimentazione vegana (mangiando soprattutto verdure crude), bevendo succhi di frutta a base di zenzero e limone e pregando molto in Dio.Nel dare l'annuncio della morte la nipote dice che il cancro ha vinto sulla zia perchè la donna avrebbe iniziato a cedere sulle sue convinzioni alimentari e si sarebbe concessa di mangiare anche carne nell'ultimo periodo.