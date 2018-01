Sciopero giudici di pace, adesioni superiori al 90% in tutt'Italia

È iniziato oggi lo sciopero record di un mese dei giudici di pace, che si protrarrà sino al 4 febbraio. Le

adesioni sono altissime in tutta Italia e superiori al 90%. Durante lo sciopero i giudici di pace garantiranno solo gli atti urgenti e la tenuta di un'udienza a settimana. Si prevede che a causa dello sciopero saranno rinviati oltre un milione di processi civili e penali.



«Manifestiamo stupore per le dichiarazioni del sottosegretario alla giustizia Gennaro Migliore di presunta condivisione della riforma da parte della categoria - dichiarano in una nota Maria Flora Di Giovanni e Alberto Rossi, presidente e segretario dell'Unione nazionale giudici di pace - Rammentiamo al sottosegretario Migliore che l'Anm, unico interlocutore del ministro Orlando e del governo, non rappresenta nella maniera più assoluta la categoria dei giudici di pace e dei magistrati onorari, alla quale, al contrario, si contrappone

apertamente, quanto meno nei suoi attuali organi verticistici».

«D'altra parte, le imbarazzanti e incredibili affermazioni del sottosegretario Migliore sono inconfutabilmente contraddette dai fatti - si legge ancora nel documento - considerato che i giudici di pace e i magistrati

onorari sono in sciopero continuativo ormai da più di un anno, con oltre 80 giorni di udienze rinviate a causa degli scioperi solo nel 2017 e un crollo di produttività degli uffici giudiziari di primo mgrado superiore al 30%».

Martedì 9 Gennaio 2018



