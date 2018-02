Tentata violenza all'uscita da scuola, studentessa: «S’è calato i jeans e ha cercato di stringermi», a Palermo è caccia all’uomo

di Mario Meliadò

Psicodramma collettivo a Palermo: una studentessa di 17 anni del Magistrale “Regina Margherita” – rinomato istituto scolastico nel cuore del capoluogo siciliano – ha dato l’allarme, dopo aver subìto un tentativo di violenza sessuale da parte di un giovane extracomunitario mai visto prima. E ora in città è “caccia all’uomo”.



La giovane ha descritto così l’accaduto: ieri mattina stava per entrare a scuola come sempre, quando un ragazzo maghrebino che si trovava in zona Ballarò, nei paraggi del cancello d’ingresso, s’è abbassato di colpo i jeans e ha tentato d’afferrarla per un braccio, in modo da stringerla a sé.

La ragazza, benché spaventata a morte, è riuscita a urlare attirando l’attenzione dei passanti e contemporaneamente – strattonando il suo aggressore – a divincolarsi, fuggire via ed entrare a scuola.



In un baleno, le istituzioni scolastiche hanno allertato la Polizia di Stato: e adesso a Palermo s’è scatenata una vera “caccia all’uomo” – le indagini sono a cura del Commissariato Oreto-Stazione – nel tentativo di riuscire ad acciuffare lo stupratore mancato nordafricano in base ai pochi particolari certi e all’identikit fornito dalla vittima, riuscita a scampare alla violenza grazie a una prontezza d’animo non comune.

E va detto che un giovane extracomunitario è anche stato fermato dagli agenti: ma già dopo le prime verifiche è apparso palese che non si trattava del maghrebino autore del tentativo di violenza.

Martedì 6 Febbraio 2018



