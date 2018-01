Risposte urgenti/ L’argine al danno dei cattivi maestri

di Maria Latella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Per favore non scomodate Nabokov e la sua Lolita. Non raccontateci che è sempre successo. Non raccontateci che negli anni Sessanta la sedicenne Catherine Spaak faceva impazzire Ugo Tognazzi ne “La voglia matta”. Tutto vero. Ma, appunto, sul cinquantenne che perdeva la testa per la ninfetta, allora si chiamavano così, si costruivano drammi. E di solito finiva in tragedia. Qui siamo alla serialità della seduzione in pre andropausa. Alla leggerezza del professore irresponsabile. Docenti che si fanno...