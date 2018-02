Termini, bastava un milione per gli scambi anti-ghiaccio

di Umberto Mancini

Sarebbe bastato un milione di euro per mettere in sicurezza tutti gli scambi della stazione Termini, la più importante e strategica del Paese con quasi 500 mila passeggeri al giorno. Un investimento davvero modesto per proteggere da gelo e neve con le cosiddette scaldiglie i punti nevralgici che smistano e indirizzano i treni. In quwesto modo un colosso come le Ferrovie avrebbe evitato ritardi record, disagi per decine di migliaia di passeggeri, danni economici e d’immagine. LA SOTTOVALUTAZIONE Pochi spiccioli rispetto a...