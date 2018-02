Roma, tar del Lazio: «Ricorsi in calo del 14% ma i tempi si allungano»

Evidente flessione nel numero dei ricorsi, organico aumentato (ma è ancora presto per vedere i vantaggi), essenziale è migliorare il rapporto tempo-processo per quella che è stata definita «una delle Istituzioni più vituperate». Si è sviluppata su questi importanti passaggi la relazione del Presidente del Tar del Lazio, Carmine Volpe, per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2018. Andiamo con ordine. Se nel quadriennio concluso il Tribunale ha visto un afflusso maggiorato di contenzioso, i dati del 2017 parlano chiaro: c'è stata un'evidente flessione, pari a -14,09 percento, rispetto al 2016. Una flessione che è da ricondurre al fatto che «nel corso del 2017 il tribunale ha operato in una situazione d'organico di straordinaria criticità».



È stata stilata anche una classifica per materia: al primo posto per numero di ricorsi proposti si posiziona il contenzioso scolastico e universitario, seguito da quello dell'immigrazione e da quello relativo alla mancata esecuzione di condanne emesse ai sensi della Legge Pinto. A fronte di questo, il presidente Volpe ha segnalato come sia stato previsto un aumento dell'organico dei magistrati. Ma, a questo proposito, c'è un 'mà: «passerà del tempo prima di vederne i benefici», anche perché «l'estrema lentezza delle procedure di reclutamento non ne fa intravedere vantaggi immediati». L'aumento di organico, anche se finalizzato alla riduzione dell'arretrato, «è comunque indice di fiducia nei confronti del giudice amministrativo». Il dato positivo è che la strada intrapresa porta verso una sempre maggiore ragionevolezza della durata dei processi, ma per il presidente del Tar Lazio «è essenziale migliorare il rapporto tempo-processo».



Cosa si può fare per migliorare l'efficienza della giustizia amministrativa? «L'ufficio per il processo amministrativo - sostiene Volpe - potrebbe svolgere quella funzione che si pensava d'introdurre con l'esame preliminare da parte del giudice monocratico dei ricorsi proposti; va poi incentivato il ricorso alla sentenza in forma semplificata», ma «non si può prescindere dalla collaborazione del Foro» e «occorrerebbero misure straordinarie, tra cui anche il ricorso a giudici ausiliari». Alla fine il presidente del Tar non vuole lanciare alcuna sfida: «Qui si cerca solo di lavorare con coscienza, dignitosamente e serenamente. Va però salvaguardata la dignità di questo Tar, che è un'Istituzione dello Stato; dignità che è anche quella della giustizia amministrativa tutta e di coloro i quali, magistrati e non, lavorano presso e con questo tribunale». La conclusione è con una nota polemica con la quale Volpe ha aperto la sua relazione. «L'anno trascorso è stato un anno importante per la giustizia amministrativa - ha detto - Ma è stato anche un anno difficile per il Tar del Lazio, al quale andrebbe il premio come una delle Istituzioni pubbliche maggiorente vituperate». In questo secondo caso, il riferimento è stato anche ad alcune espressioni di diversi articoli di stampa «che manifestano l'atteggiamento di un'opinione pubblica che non comprende appieno la funzione e il ruolo dei giudici amministrativi, spesso assimilandoli a una casta di burocrati interessati a conservare i propri privilegi». Ecco perché, per il presidente del Tar Lazio «viene fornito un quadro fuorviante del 'sistema Tar'».

Venerd├Č 16 Febbraio 2018



