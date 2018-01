Mafia cinese, a Roma la centrale della Triade: «Chi è contro di noi è morto»

di Cristiana Mangani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È un capo dei capi con gli occhi a mandorla, ma altrettanto temuto e violento. È stato arrestato ieri, in un condominio di viale Marconi: Naizhong Zhang, 57 anni, sposato, un figlio, al vertice della mafia cinese in Italia. Aveva scelto la Capitale per vivere, nonostante gestisse attività illegali in mezza Europa (Germania, Spagna, Portogallo, Francia, Repubblica Ceca, Romani e Grecia, oltre all'Italia da nord a sud). Insieme con lui è finito in manette il braccio operativo che aveva base a Prato, Lin,...