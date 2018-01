Rimini, guarigioni a distanza ed esorcismi, blitz dei carabinieri durante il rito della setta

Riti di purificazione, guarigioni a distanza ed esorcismi. I carabinieri di Rimini sapevano che l'appuntamento con i "fedeli" era per questa mattina e così, con un mandato di perquisizione firmato dal pm Luca Bertuzzi, si sono presentati davanti alla palazzina di Bellaria Igea Marina, dove era previsto il "rito di purificazione".



Hanno atteso che i circa quaranta fedeli, tutti vestiti di bianco (tra loro anche una bambina di 9 anni e un neonato) scendessero dai pullman e poi hanno fatto irruzione. L'indagine, per truffa ed esercizio abusivo della professione medica, riguarda un presunto santone, esorcista e guaritore. La guida spirituale, Tristano Onofri, ex stilista, e i componenti dello staff “Mehaleon” (Casa della luce) sono stati denunciati.

