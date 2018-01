Riccione, corse clandestine con auto e moto truccate: sfida tra giovanissimi sul lungomare

A bordo di auto e moto truccate, si sono radunati in centinaia alla Perla, un quartiere artigianale di Riccione: avevano organizzato delle corse clandestine folli e pericolosissime. Il raduno è stato interrotto da un blitz dei carabinieri e della polizia municipale.



Dopo un controllo, sono scattate sanzioni per violazione del codice della strada, per un ammontare di circa 10.000 euro, e il sequestro di 5 motoveicoli. Ragazzi e ragazze, tutti giovanissimi, avevano allestito una sorta di tracciato per sfidarsi in gare a folle velocità.



Ad avvisare le forze dell'ordine, alcuni cittadini che hanno richiesto l'intervento dei carabinieri che, insieme a personale del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale di Riccione, Coriano e Misano Adriatico, sono arrivati sul posto.

