Reggio Emilia, pestano un barista per rubargli 10 euro: errestate quattro persone

L'hanno pestato a sangue e hanno rubato il contenuto della cassa del suo bar: solo 10 euro. Ora, i quattro componenti della banda che lo scorso novembre hanno aggredito un barista a Sant'Ilario d'Enza, sono stati scoperti dai carabinieri. Uno di loro è stato arrestato, mentre per un altro il gip ha disposto l'obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria. Due ragazze, invece, sono state iscritte sul registro degli indagati.



I fatti risalgono alla notte del 17 novembre del 2017. La vittima era nel suo locale insieme a una ragazza. Il barista aveva aperto la porta a due sconosciuti che l'avevano picchiato brutalmente per poi forzare il registratore di cassa, che conteneva solo 10 euro. Insieme a una complice minorenne, gli aggressori erano quindi fuggiti a bordo di un'auto giudata da una ragazza. Il barista, un 37enne reggiano, era stato ricoverato con una prima prognosi di 40 giorni per gravi fratture facciali e il sospetto perforamento della trachea.



Le indagini dei carabinieri della stazione di Sant'Ilario d'Enza, supportate anche dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, avevano portato sia all'identificazione degli autori materiali della rapina, un 20enne abitante nel reggiano e un 23enne modenese, che delle due complici, una minorenne e una 20enne. I quattro erano stati denunciati per concorso in rapina aggravata e lesioni personali gravissime. La Procura di Reggio Emilia ora ha chiesto e ottenuto le misure cautelari nei confronti dei due ragazzi.

