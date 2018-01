Regeni, missione dei pm a Cambridge

Gli inquirenti della Procura di Roma sono partiti oggi alla volta di Cambridge nell'ambito dell'inchiesta relativa al rapimento, tortura e omicidio di Giulio Regeni, trovato privo di vita in Egitto il 3 febbraio del 2016 dopo essere scomparso il 25 gennaio. La missione durerà alcuni giorni.



Il pm Sergio Colaiocco, titolare del procedimento, accompagnato da uomini del Ros e dello Sco, in collaborazione con gli agenti del Cambridgeshire, svolgeranno una serie di atti istruttori tra cui l'audizione della professoressa dell'Università di Cambridge, Maha Mahfouz Abdel Rahman, tutor della ricerca che Regeni stava svolgendo al Cairo per conto dell'ateneo britannico. La polizia locale nelle ultime settimane, così come richiesto in rogatoria, anche grazie alla disponibilità dell' Università, sta procedendo all'identificazione e all'ascolto degli studenti che prima di Regeni si erano recati per motivi di studio in Egitto.

Marted├Č 9 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA