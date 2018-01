Ravenna, costringe l'ex amante a salire in macchina e la sequestra per tre giorni

L'ha costretta a salire in macchina con lui, ed è partito per un viaggio di tre giorni, facendo tappa in alcuni hotel di Bari e Rimini. Vittima del sequestro, la sua ex amante, di 26 anni. Lui, un macellaio di 40 anni, è stato fermato dalla polizia sul litorale ravennate, a Lido di Adriano. L'uomo, incensurato, è stato arrestato ieri sera dalla Squadra Mobile con l'accusa, appunto, di sequestro di persona.



Il quarantenne, che vive in provincia di Matera, aveva rapito la ragazza martedì scorso, dopo averla sorpresa nell'androne di casa. La giovane aveva avuto con il macellaio una relazione clandestina, naufragata lo scorso anno a causa del comportamento ossessivo di lui. La ragazza lo aveva anche denunciato per stalking. Nel maggio del 2017, per l'indagato era scattato un divieto di avvicinamento, poi ritirato. Ora, il quarantenne, difeso dall'avvocato Gianluca Vichi, si trova in carcere, in attesa della convalida.

Venerd├Č 5 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:20



