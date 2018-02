Ravenna, abusa della fidanzatina del figlio: condannato a 9 anni

Ha abusato della fidanzatina quattordicenne di suo figlio, usando come scusa quella di dare lezioni di sesso al ragazzo. Per questo motivo, un quarantacinquenne di Ravenna, incensurato, è stato condannato a 9 anni di carcere. L'accusa è violenza sessuale continuata. Per i giudici, avrebbe approfittato della fragilità psicologica della minorenne per toccarla e farsi toccare. Diceva di voler mostrare al figlio «come ci si comporta con una donna», si legge negli atti della procura.



La pm Angela Scorsa aveva chiesto 15 anni di reclusione. Per il magistrato, l'uomo avrebbe mostrato alla ragazzina dei film pornografici, inducendola poi a ripetere con lui quanto appena visto. Avrebbe anche assistito a vari rapporti sessuali tra i due fidanzatini, consumati sia in camera che sui sedili della sua auto. L'imputato - difeso dagli avvocati Claudio Cicognani e Alessandro Mancuso - ha sempre negato ogni cosa. Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro 90 giorni. Il figlio dell'uomo, inizialmente parte offesa per maltrattamenti, è invece ora indagato in concorso con il padre. Ai genitori della ragazzina e alla ragazzina stessa - parte civile con gli avvocati Roberto Pezzi e Leone Spadoni - il collegio ha riconosciuto in totale una provvisionale da 60mila euro.

