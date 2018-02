Uccisa a coltellate a Milano, Jessica su facebook scriveva: «Un giorno senza sorriso è un giorno perso»

uccisa a coltellate in un appartamento di Milano . «Ci sono persone con cui perdi tempo e altre con cui perdi il senso del tempo. È solo una questione di scelte». È uno degli ultimi post scritti su Facebook da Jessica Valentina Faoro, la 20enne

«Un giorno senza sorriso è un giorno perso», recita un altro post della giovane, che accompagna un selfie scherzoso. Tante le foto in cui la vittima, lunghi capelli biondi e un fisico minuto, è ritratta sul social. In alcune compare quello che sembra essere il suo ragazzo. I post più numerosi della giovane, che dichiara su Facebook di lavorare per Foot Locker, sono però dedicati agli animali, ai cani, per cui la giovane manifesta un grande amore.