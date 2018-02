Omicidio di Pamela: «Quei due non sono amici miei», tutti i depistaggi del terzo uomo

L'Italia ha battuto la Spagna per 3-1 nella sfida di Fed Cup valida per il primo turno del World Group II 2018 sulla terra rossa indoor del PalaTricalle di Chieti. Una vittoria che permette alle...

In serie B, è la giornata di Mimmo Di Carlo, si presenta a Novara e vince a Cittadella, 3-1 e terza sconfitta in sequenza al Tombolato per la squadra di Venturato. Vince il calcio pragmatico,...