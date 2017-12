Accumoli, primo Natale nelle casette dopo il terremoto: «Ma qui siamo senza caldaie»

di Italo Carmignani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dal nostro inviato ACCUMOLI Una caldaia funzionante, un rubinetto intatto, una magia contro l'umidità, la maniglia di una porta, un lavoro. Utilità, rimedi: nella lista a Babbo Natale degli sfollati del terremoto, non ci sono oro incenso e mirra. Niente di inutile, perché a 14 mesi dal brivido massacrante della terra, non si è certo all'anno zero, ma neanche molto più avanti. E se per i normali delle grandi città, la neve è l'icona naturale di Santa Klaus, per chi vive tra le...