Rovigo, «Mia moglie mi tradiva con il prete». Ma lui continua a celebrare messa

Va ina “denunciare”, nonostante siano passati ormaidalla vicenda, il fatto che iltrovato a letto con sua moglie continui a celebrare messa. L’uomo, un polesano di mezza età, si è rivolto al programma “Le Iene” e in un’intervista hala vicenda che l’ha visto protagonista insieme alla moglie e a un giovane prete, ex missionario, che dopo un periodo di allontanamento dallaha fatto ritorno in Polesine dove svolge tranquillamente il suo ministero.Ilsi è rivolto alle telecamere denunciando quello che, a suo dire, è l’immobilismo delle