A14, pulmino di giovani calciatori fuori strada: 8 feriti, 4 gravi

PORTO SAN GIORGIO - Otto ragazzi feriti di cui quattro in gravi condizioni è il bilancio di un terribile incidente stradale che si è verificato sull'A14. A bordo di un pulmino viaggiava la giovane squadra di calcetto Cus Ancona che era diretta a Grottammare con a bordo 9 ragazzi. Per cause che sono ancora in fase di accertamento il mezzo è uscito di strada e si è ribaltato nei pressi del casello autostradale di Porto San Giorgio, in direzione sud



I quattro feriti gravi tra i nove ragazzi tra i 17 e i 20 anni a bordo del pulmino sono ricoverati all'ospedale di Fermo in codice rosso per politraumi, ma ora sono stati stabilizzati e non sono in pericolo di vita. Nell'incidente stradale occorso mentre la squadra si recava a Grottammare (Ascoli Piceno) per una partita, almeno otto dei nove occupanti del pulmino sono rimasti feriti. Nella struttura sanitaria di Fermo, oltre ai quattro ragazzi in codice rosso, sono assistiti altri due giovani. Altri due ragazzi sono stati medicati per lesioni lievi a San Benedetto del Tronto.

