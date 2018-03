Pontedera, 97enne uccide la moglie inferma con un cacciavite e si getta dal balcone

Prima ha piantato un cacciavite dietro la nuca alla moglie inferma nel letto e poi si è lanciato nel vuoto dal balcone della loro abitazione al terzo piano di un palazzo nel centro di Pontedera (Pisa). Entrambi in condizioni disperate, sono morti in ospedale. Non è escluso che l'uomo, 97 anni, abbia agito per porre fine alle sofferenze della coppia. L'episodio è accaduto nel pomeriggio.



I due sono morti poco dopo l'arrivo all'ospedale Cisanello di Pisa. Le condizioni erano disperate e i tentativi di rianimarli non hanno avuto esito. Sono stati i passanti a vedere l'anziano precipitare e a dare l'allarme. Sul posto anche la figlia della coppia per aprire la porta di casa. La vicenda è stata ricostruita dalla polizia.

