Macerata, ragazza a pezzi in valigie è una 18enne romana scomparsa

Il corpo smembrato rinvenuto stamane dentro due trolley abbandonati nelle campagne di Pollenza è quello di Pamela Mastropietro, la 18enne di Roma allontanatasi volontariamente il 29 gennaio dalla comunità di recupero «Pars» di Corridonia di cui era ospite. È la conclusione a cui sono giunti i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Macerata, dopo la prima ispezione del medico legale intervenuto e in base alle iniziali risultanze info-investigative.



I carabinieri hanno acquisito i video girati dalle telecamere di sorveglianza di due aziende con sede nella zona di Pollenza (Macerata) dove sono stati trovati i due trolley contenenti il corpo smembrato di Pamela. La ragazza aveva abbandonato volontariamente la comunità di recupero nel pomeriggio del 29 gennaio, senza portare con se documenti e telefonino.



Nel corso delle indagini, coordinate dal pm Stefania Ciccioli, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Macerata hanno ascoltato varie persone tra cui i residenti della zona per raccogliere informazioni utili alle indagini: i cani di una villa adiacente al luogo del ritrovamento - hanno raccontato i proprietari - avrebbero abbaiato senza sosta a partire dalle 23 di ieri sera. Circostanza che potrebbe riportare a quell'ora il momento in cui le due valigie sono state abbandonate.



«Spero tanto che non sia lei», ha detto la mamma di Pamela, «Non ho alcuna idea del perché si sia allontanata dalla comunità e di quel che è accaduto. Vorrei che qualcuno mi spiegasse come ha fatto. Ora ci stiamo preparando per andare nelle Marche, ma qualcosa in più ci hanno detto che si saprà solo più tardi». A vvisata dai carabinieri del ritrovamento del corpo della figlia, la donna è partita per il maceratese. La madre di Pamela, che vive a Roma, aveva denunciato ieri ai carabinieri della stazione San Giovanni la scomparsa della ragazza dalla comunità di Corridonia. Secondo quanto si è appreso, gli operatori della struttura avevano comunque già dato l'allarme.

Mercoledì 31 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:29



