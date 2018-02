Pisa, disturba con la moto e i passanti lo rimproverano: lui spara e ferisce 4 persone. Caccia all'uomo

Quattro persone, tre italiani e un tunisino, sono rimaste ferite, sembra in modo non grave, dai colpi di pistola sparati da un motociclista nel quartiere del Cep, a Pisa. È accaduto questa mattina. Secondo quanto ricostruito da polizia e carabinieri che stanno indagando e cercando il responsabile dei fatti, il motociclista stava effettuando alcune scorribande per le strade del quartiere e sarebbe stato rimproverato dai passanti. Per reazione avrebbe esploso alcuni colpi con una pistola di piccolo calibro prima di allontanarsi. Poco dopo è tornato con un'altra arma e ha fatto nuovamente fuoco e poi è fuggito.



Il personale del 118, subito intervenuto sul posto, ha fatto sapere che i feriti sono tutti coscienti. I colpi di pistola sono stati sparati all'ingresso del bar Tirreno di via Michelangelo. Sarebbe un giovane pisano colui che ha sparato, residente nella zona, che si è dato alla fuga dopo l'esposione dei colpi. A scatenare l'aggressione con tanto di colpi di pistola sarebbe stato un litigio per futili motivi. A bordo della sua moto il giovane è stato richiamato dai clienti del bar Tirreno, che sarebbero stati infastiditi dal rumore delle impennate della sua moto lungo via Michelangelo.

Venerdì 9 Febbraio 2018



