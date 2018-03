Treviso, picchia la moglie â€‹poi chiama carabinieri e ambulanza: «Correte, le ho fatto male»

di Fulvio Fioretti

La violenza è esplosa improvvisa, per futili motivi, forse la gelosia. Un cinquantenne ha alzato le mani sulla moglie, coetanea, e l'ha picchiata selvaggiamente mandandola all'ospedale. È avvenuto ieri mattina, poco dopo le 8.30 in una popolosa borgata nella zona nord di San Martino di Colle Umberto, sulla strada per Cappella Maggiore. Non è stato ancora possibile chiarire con precisione la causa che ha scatenato tanta violenza nella coppia - lui vittoriese, lei del posto - che convive ormai da decine di anni.





Una violenza di cui comunque l'uomo pare essersi reso conto, tardivamente. Conscio di quello che aveva fatto, forse pentito, ha chiamato lui stesso il 112, autodenunciandosi, e i soccorsi. A casa dei due, che vivono con due figli minorenni, al primo piano di una bifamiliare, sono arrivate auto medica e ambulanza. Subito dopo anche una pattuglia della stazione dei carabinieri di Vittorio Veneto.







Domenica 4 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:43



