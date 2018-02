Piacenza, aggredisce moglie e figlio con una chiave inglese: sono in fin di vita

È sospettato di aver aggredito moglie e figlio colpendoli in testa con una chiave inglese, riducendoli in fin di vita: per questo un uomo di 62 anni è stato arrestato dai carabinieri a Castellarquato, in provincia di Piacenza. L'aggressione è avvenuta in casa: il ragazzo ha 23 anni, e la donna, 58 anni e sono stati portati in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma. Pare che l'uomo fosse seguito dai servizi sociali: avrebbe aggredito il figlio nel sonno, poi la moglie svegliata dalle grida.

Mercoledì 21 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA