Pavia, capannone a fuoco nel pavese: allarme nube tossica

Un centinaio di persone sono state evacuate dalla Cascina San Giuseppe, la frazione di Inverno e Monteleone nella quale l'Arpa ha posizionato il campionatore per valutare eventuale presenza di diossine e ipa.

Vertice in comune a Corteolona con il sindaco Angelo Della Valle, i funzionari dell'Arpa e dell'Ats, i vigili del fuoco, i sindaci della zona e il capo di Gabinetto della Prefettura di Pavia inviato dal prefetto Attilio Visconti per decidere le misure da adottare in conseguenza dell'incendio a Corteolona e Genzone, che è tuttora in pieno svolgimento. I vigili prevedono di poterlo spegnere solo domani mattina. Si cercano intanto, per ora senza esito, documenti relativi al capannone e al suo contenuto, su cui non si hanno notizie certe.

«Siamo in allarme per la nube, ovviamente tossica, visto che stanno bruciando pneumatici e plastica, che si è sprigionata dall'incendio». A dirlo è il sindaco di Inverno e Monteleone Enrico Vignati, che racconta: «Noi sindaci della zona siamo stati contattati a due ore dall'inizio dell'incendio da un funzionario dell'Arpa il quale, considerato il rischio ambientale, ci ha chiesto di monitorare il paese. Questa, quindi, per noi sarà una notte di veglia per escludere che i nostri concittadini abbiamo problemi seri e, nel caso, per segnalare immediatamente quanto accade all'Arpa. Proprio per questo abbiamo subito indicato ai cittadini di sbarrare le finestre e di non uscire di casa se non per estreme urgenze». Domani i sindaci saranno chiamati a valutare i risultati che arriveranno dalle analisi Arpa per poi eventualmente pubblicare ordinanze o avvisi per la popolazione.