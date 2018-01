Il papà in congedo non sta con il figlio, la Cassazione: «Sì al licenziamento»

di Luigi Fantoni

Abusa del diritto al congedo parentale il genitore che non utilizzi il permesso dal lavoro esclusivamente per la cura diretta del bambino. E tale violazione giustifica il licenziamento disciplinare. La sezione lavoro della Cassazione ha così confermato la decisione della Corte d'Appello dell'Aquila nei confronti di un dipendente di una ditta di trasporti. Per legge il lavoratore-genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro fino ai primi otto anni di vita del bambino, percependo solo fino al terzo anno un'indennità...