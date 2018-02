«Pamela doveva essere sciolta nell'acido»: Oseghale e Lucky al negozio di detersivi dopo l'orrore

di Andrea Taffi

MACERATA - Una vita massacrata per un treno perso. E un branco che voleva scioglierla nell'acido per cancellare le prove. I particolari emersi ieri sul maledetto 30 gennaio in cui la 18enne romana Pamela Mastropietro è andata incontro alla morte continuano a straziare per tragiche coincidenze e orrore. Chi l'ha visto? ha raccolto alla stazione di Macerata la testimonianza di un addetto alla biglietteria che ricorda bene Pamela. Alle 7.35 chiede informazioni per il prossimo treno per Roma dato che qualche minuto prima ha perso...