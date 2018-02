Macerata, morte Pamela, il nigeriano aveva un complice: l'avrebbe aiutato a fare a pezzi la ragazza

di Rosalba Emiliozzi

Ore contate per il complice di Innocent Oseghale, l’ex rifugiato nigeriano accusato di aver ucciso e fatto a pezzi la diciottenne romana Pamela Mastropietro. La procura di Macerata sta facendo accertamenti sul pusher che avrebbe venduto l’eroina a Pamela la mattina del 30 gennaio.



La ragazza era accompagnata da Innocent, incontrato poco prima ai giardini Diaz di Macerata: Pamela aveva chiesto la droga a lui ma Innocent, che tratta solo hashish, l’avrebbe portata da un suo amico che spaccia vicino allo stadio dei Pini e li, a detta di Innocent, Pamela avrebbe comprato l’eroina. La posizione del secondo spacciatore, un giovane nigeriano D. L., è ora al centro delle indagini, il sospetto del procuratore Giovanni Giorgio è che possa, con Innocent, aver smembrato il corpo e aiutato a ripulire la casa con la candeggina, peraltro comprata insieme in un negozio di prodotti per la casa poco lontano. Oggi potrebbero esserci sviluppi, i carabinieri di Macerata e della sezione di Pg del Tribunale stanno valutando il grado di coinvolgimento.