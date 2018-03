Palermo, latitante tradito dall'amore: arrestato mentre incontra la moglie

Era riuscito a fare perdere le sue tracce dal giugno scorso e per mesi ha evitato il carcere. Giuseppe Cosenza, 43 anni, è stato tradito dall'amore: è stato arrestato ieri pomeriggio a Carini (Palermo) dai carabinieri del Nucleo Investigativo, mentre incontrava la moglie. I militari hanno pedinato la donna per settimane e l'hanno fermata mentre era in auto. Aveva accostato la macchina sul ciglio della strada e si era spostata sul sedile del passeggero, per fare posto a un'altra persona appena salita sulla vettura. Il veicolo è stato accerchiato dai militari all'altezza di un distributore di carburante, lungo l'autostrada in direzione Trapani. Quando i carabinieri si sono avvicinati, si sono accorti che alla guida c'era proprio Cosenza.



I militari hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo emesso dalla procura di Palermo: l'ex latitante deve scontare una pena complessiva di 6 anni e 4 mesi di reclusione e 9 mesi di arresto per ricettazione ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, per fatti commessi tra il 2003 ed il 2009. Dopo le formalità di rito, Cosenza è stato condotto al carcere Pagliarelli. Era rimasto coinvolto, nell'operazione antimafia "Cercero" del 2009. «In qualità di emissario dell'organizzazione mafiosa - spiegano gli investigatori dell'Arma - aveva contribuito in maniera attiva alla consumazione di un tentativo estorsivo di tipo mafioso in danno di un gioielliere».

Sabato 3 Marzo 2018



