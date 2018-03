Padova, sette anni di molestie alla ex: fermato stalker settantenne

Non riusciva a rassegnarsi alla fine della loro relazione, interrotta addirittura sette anni fa. Così, un settantenne di Udine ha tormentato la ex compagna, alla quale era stato legato per un anno e mezzo. Centinaia di telefonate, appostamenti, minacce, alla donna e ai suoi familiari. Ora, l'anziano è stato fermato per stalking. Nei suoi confronti, la procura ha chiesto e ottenuto la misura di divieto di avvicinamento alla donna.



L'incubo della vittima inizia nel 2010, quando la donna interrompe il rapporto. L'ex compagno inizia allora ad assillarla con una telefonate e messaggi. La persecuzione prosegue ininterrotta fino allo scorso novembre, quando la signora decide di cambiare per l'ennesima volta il numero di cellulare. Lo stalker alza il tiro: inizia a scrivere lettere offensive e minacciose e le imbuca direttamente nella cassetta della posta della donna. Al culmine della rabbia, l'indagato danneggia la macchina della vittima e anche le auto dei suoi amici e parenti.

Sabato 3 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA