Napoli, donna uccisa in strada: era pregiudicata

Una donna di 54 anni, Annamaria Palmieri, è stata uccisa in un agguato in via del'Alveo Artificiale, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli.

La donna aveva precedenti per reati contro il patrimonio, per droga e per associazione per delinquere.



Agenti della Scientifica hanno operato nell'area del rinvenimento del corpo.

Dai primi rilievi è emerso che la donna è stata raggiunta da tre colpi di pistola al volto.