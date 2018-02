Quanti di voi si sono svegliati sotto la neve? In attesa di miglioramenti seguite gli aggiornamenti del meteo ❄️https://t.co/bto3N53dEY — meteo.it (@wwwmeteoit) 12 febbraio 2018

Nuova perturbazione sull'Italia. Da ieri sera una bassa pressione di origine Nord europea si è tuffata sul mar Ligure per spostarsi gradualmente verso Toscana, Lazio, Umbria, Marche e infine medio Adriatico.Sarà proprio quest'ultima collocazione che richiamerà via via correnti più fredde dai quadranti Nordorientali che raffredderanno il clima. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dalla tarda serata di oggi la pioggia che cadrà in Emilia Romagna si trasformerà in neve su Bologna, Reggio Emilia e Cesena. Non si escludono fiocchi misti a pioggia sul resto delle province. Neve diffusa invece su tutto l'Appennino emiliano-romagnolo sopra i 100 metri.Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che da domani il tempo tenderà a migliorare al Nord con sole via via più prevalente, piogge invece raggiungeranno le regioni adriatiche e il Sud con la neve che scenderà a quote collinari al Centro e sopra i 900 metri al Sud. Sanò avvisa inoltre di un altro carico di piogge su Sicilia, Calabria e Puglia nella giornata di mercoledì con nevicate sopra i 400 metri.