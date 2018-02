Nuoro, bomba contro noleggio auto: dinamitardi incastrati dai video

La Polizia di Nuoro ha arrestato i tre presunti autori dell'attentato dinamitardo commesso nella notte del 20 febbraio nel centro del capoluogo, in via Trieste, ai danni dell'agenzia di noleggio auto «Europ Car». Contestati i reati di estorsione aggravata, detenzione di materiale esplosivo, danneggiamento aggravato.





Le indagini della Squadra Mobile di Nuoro hanno consentito di accertare che l'attentato è stato commesso su mandato del titolare di analoga agenzia di noleggio auto «Avis» di Nuoro, per questioni di concorrenza, in quanto quest'ultimo riteneva di aver subito un grave danno economico dalla recente apertura dell'agenzia «Europ car». Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 presso la Questura di Nuoro.

Sabato 24 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA